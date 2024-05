Oliver Kristensen sendte Neset/Aasguten foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Neset/Aasguten var på farten igjen etter elleve minutters spill. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Fjerdingøy satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Remyra reduserte til 1-3 ved Samsoni Samweli etter 19 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-3.

Neset / Aasguten var suverene i andre omgang

Hågen Rekkebo økte til 4-1 for Neset/Aasguten noen minutter ut i andre omgang, og Fjerdingøy scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 ti minutter ut i andreomgangen. Thomas Stinussen Vik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for bortelaget like etterpå, og etter 63 minutters spill fullførte Fjerdingøy sitt hattrick. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 8-1, og Rekkebo scoret igjen da han gjorde 9-1 et kvarter før slutt. Tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Even Bratsvedal Berg satte inn 10-1 for Neset/Aasguten. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-10.

Tok steg på tabellen

Etter kampen står både Remyra og Neset/Aasguten med sju poeng.

Jim Andreas Knutsen var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Remyra skal spille mot Nidelv 2/Utleira 2, mens Neset/Aasguten møter Lånke 2.