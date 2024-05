Vilhelm Reme sendte Vikane/Loen foran da han satte inn 1-0 etter kun åtte minutters spill, og Marco Gjerde Nesdal fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Etter 32 minutter reduserte Daniel Naustdal til 1-2 for Eid 2. Jakub Christian Zembjak fant nettmaskene to minutter senere, og Luka Cavara satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vikane/Loen. Isak Auflem Moen økte ledelsen for Vikane/Loen da han satte inn 5-1 etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-5 til pause.

Dommeren pekte på straffemerket

Nesdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Vikane/Loen etter 52 minutter. Henrik Ellingsen Strømmen (Eid 2 G17) scoret fra straffemerket rett etterpå. Samme lag økte ledelsen da Cavara satte ballen i nettet etter et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 7-2. To minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Oliver Hagen Henden reduserte til 3-7. Zembjak satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-8.

Eid 2s Sander Solheim fikk gult kort. For Vikane/Loen fikk Matusj Dujsik, Jardar Lyslo Søndenå og Simon Kobela gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Eid 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Vikane/Loen ligger på tredjeplass med seks poeng.

Fredrik Klausen Turøy var dommer i oppgjøret.

Vikane/Loen møter Stryn 29. mai, mens Eid 2 spiller neste kamp mot Stryn 6. juni.