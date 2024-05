Heddal tok ledelsen da Larsen scoret etter 23 minutter, og 17-åringen doblet ledelsen for Heddal da han satte inn 2-0 etter 38 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Straffemål

Etter 57 minutter fikk Heddal straffespark, og Larsen scoret fra krittmerket. Sivert Eikevoll Lind reduserte til 1-3 etter 70 minutters spill. Adrian Svendsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Heddal, og Lars Bakkåker Grini økte ledelsen da han satte inn 5-1 ti minutter senere. Etter 90 minutter økte avstanden mellom lagene da Hein Olav Bråthen Ingolfsrud satte inn 6-1 for Heddal. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-6.

Herøyas Stian Georgsen og Lodve Rune Larsen Beite fikk se det gule kortet. For Heddal fikk Olav Aase og Eirik Kile Innleggen gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp ligger Herøya på tolvteplass på tabellen med tre poeng, mens Heddal er på femteplass med tolv poeng.

Arben Haxha dømte kampen.

I neste runde skal Herøya møte Vinje, mens Heddal møter Eidanger 2.