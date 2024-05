Måløy 2 tok en tidlig ledelse etter scoring av Marko Dodaj, og Kasper Silden fikk nettsus og doblet ledelsen for Måløy 2 etter 17 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Målbonanza etter hvilen

Stian Åmelfot la på til 3-0 for Måløy 2 etter 57 minutters spill, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Eirik Holvik satte inn 4-0 for Måløy 2. etter 68 minutter la Stian Pettersen Årdal på til 5-0 for Måløy 2, og Dodaj økte ledelsen for Måløy 2 da han satte inn 6-0 fire minutter senere. Nikolai Blålid Thorsen økte til 7-0 for Måløy 2 etter 78 minutters spill, og samme mann økte ledelsen da han satte inn 8-0 sju minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Sondre Melheim Almenning (Haugen) og Torstein Volle (Måløy 2) fikk begge gult kort.

Måløy 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Haugen på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Måløy 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Aleksander Blålid dømte kampen.

28. mai skal Haugen møte Selje, mens Måløy 2 møter Hornindal.