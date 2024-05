Leknes tok ledelsen tidlig i kampen ved Frida Sofie Nordheim Skoglund, og Sofia Signore Korneliussen scoret og doblet ledelsen for Leknes etter bare fem minutter. Frida Sofie Nordheim Skoglund la på til 3-0 for Leknes fire minutter senere, og Leknes økte ledelsen da Sofia Signore Korneliussen satte ballen i nettet etter elleve minutters spill. Dermed var stillingen 4-0. Seks minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick, og Thea Jeanette Finstad Hansen økte ledelsen for Leknes da hun satte inn 6-0 etter 28 minutter. Like etterpå scoret Sofia Signore Korneliussen sitt fjerde mål da hun gjorde 7-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0 til pause.

Var suverene i andre omgang

Ti minutter ut i andreomgangen scoret Leknes-spilleren igjen da hun gjorde 8-0, og etter 57 minutters spill økte Leknes ved en spiller. Samme lag rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen åtte minutter senere. Andenes scoret selvmål to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 11-0.

Leknes topper tabellen

Etter fredagens kamp er Leknes serieleder på tabellen med seks poeng, mens Andenes er på niendeplass med null poeng.

Pernille Engen Olsen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Leknes måle krefter med Andøygutten, mens Andenes møter Landsås.