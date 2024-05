David Gjeci sendte Rival i føringen da han satte inn 1-0 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Økte ledelsen

Elias Ji Aarø doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-2.

Aarø og Haakon Eliah Frøsøye pådro seg gult kort.

Ligger øverst på tabellen etter siste kamp

Dag Kilskar Næss var dommer.

Dette var sesongens den siste seriekampen for de to lagene. Rival befinner seg på en foreløpig førsteplass med 18 poeng, men må avvente utfallet av de øvrige kampene før tabellplasseringen blir endelig. Etter dagens kamp legger Vestnes Varfjell seg på sjetteplass med tre poeng.

Denne sesongen har Rival vunnet samtlige seks kamper.

Rival har notert seg for 21 mål denne sesongen. På egen halvdel har de sluppet inn åtte mål. Vestnes Varfjell har i løpet av sesongen scoret ni mål og sluppet inn 17.

Elias Ji Aarø ble toppscorer for Rival med sine fem mål, mens Didrik Selnes Sæter noterte seg for tre nettkjenninger for Vestnes Varfjell.