Daniel Liodden sørget for at Skjold/Stegaberg 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter fire minutter, men etter 15 minutters spill scoret Jakob Willem Økland for Bremnes 2. Elias Kallekodt sendte Skjold/Stegaberg 2 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 27 minutter, og Morten Frøyland satte ballen i mål ti minutter senere for Skjold/Stegaberg 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Knut Mathias Hauge Gundegjerde økte ledelsen da han satte inn 4-1 fem minutter før pause. Ved pause sto det 4-1.

Ekspederte straffe i mål

17-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og Skjold/Stegaberg 2s Petter Haraldseid Søvik satte inn et straffespark sju minutter senere. Erik Ferkingstad Bauge satte ballen i eget mål for Skjold/Stegaberg 2 da det var spilt en halv time i andre omgang. To minutter før slutt scoret Liodden sitt andre mål da han gjorde 7-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-2.

Bremnes 2s Jakob Willem Økland, Khaled Yahya Aadaywi, Magnus Steinsland Sortland, Ruben Pedersen og Birger Gunvald Habbestad fikk se det gule kortet.

Skjold / Stegaberg 2 topper serien

Skjold/Stegaberg 2 har tatt poeng i åtte strake kamper.

Etter mandagens kamp ligger Skjold/Stegaberg 2 på førsteplass på tabellen med 22 poeng, mens Bremnes 2 er på sjuendeplass med ni poeng.

Bent Arne Ingebrigtsen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bremnes 2 måle krefter med Kopervik 3, mens Skjold/Stegaberg 2 møter Finnås.