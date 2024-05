Adrian Rey Taculod Cenabre sendte Vanylven i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter åtte minutters spill, og Espen Brekke Sunde scoret og doblet ledelsen for Vanylven fire minutter senere. Volda 3 reduserte til 1-2 ved Adrian Kvammen etter 25 minutter. Sju minutter senere scoret Sunde sitt andre mål da han gjorde 3-1, og Cenabre satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 35 minutters spill. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-1.

Økte ledelsen

Adam Jakub Skowronek gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 etter et kvarter av andreomgangen. Vanylven rykket ytterligere ifra da Elias Sætrevik økte ledelsen etter 61 minutter, og Leander August Skåre Kragset satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Vanylven. Sætrevik scoret sitt andre mål da han gjorde 7-2 to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-2.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Det var årets første seier for Vanylven.

Etter oppgjøret står både Vanylven og Volda 3 med tre poeng.

Geir Tjervaag dømte kampen.

2. juni er det ny kamp for Vanylven. Da møter de Bergsøy 2. Volda 3 skal måle krefter med Sykkylven 2 4. juni.