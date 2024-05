Sunnylven tok ledelsen ved Ingeborg Fivelstad Stadheim etter bare tre minutter, og to minutter senere doblet I. Stadheim ledelsen til Sunnylven. Valldal reduserte til 1-2 ved Selja Kjerstin Muri etter kun ni minutters spill, og samme spiller utlignet da hun satte inn 2-2. Seks minutter senere vartet Valldal-angriperen opp med hattrick, og Muri scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 4-2 et kvarter før hvilen. Valldal økte ledelsen da Kine Brevik Gjerde satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 5-2, og Valldal rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter 28 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 6-2 etter første omgang.

Dominerte etter pause

Seks minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Valldal-angriperen, og Vilja Fuglem satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Valldal ti minutter senere. Gjerde scoret igjen da hun gjorde 9-2 etter 60 minutters spill. Like etterpå fullførte I. Stadheim sitt hattrick. Fuglem økte ledelsen for hjemmelaget da hun satte inn 10-3 etter 63 minutter, og samme spiller sikret seg hattrick da hun la på til 11-3 to minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 11-3.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Valldal på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Sunnylven er på sjetteplass med ett poeng.

Remi Andre Uri-Landsnes var kampleder.

28. mai er det ny kamp for Valldal. Da møter de Sula/Langevåg 2. Sunnylven skal måle krefter med Ørsta 2 29. mai.