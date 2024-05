Mina Gåsbakk sendte Leik i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun tre minutter, men Katrine Kleffelgård Stuen utlignet da hun satte inn 1-1 seks minutter senere. Gåsbakk ga Leik ledelsen igjen etter elleve minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Rennebu hentet inn ledelsen og sikret poeng

Emilie Belsvik gjorde 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Etter 60 minutter reduserte Ingeborg Bakk til 2-3 for Rennebu, og Rennebu-spilleren sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 3-3 rett etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Leik nummer fem på tabellen med fem poeng, mens Rennebu er på tredjeplass med ti poeng.

Mohammed Naim Alsayed var dommer i kampen.

Leik spiller neste kamp mot Romolslia 30. mai, mens Rennebu spiller mot Nidelv 2 dagen etter.