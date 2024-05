Lovise Utgård Heggdal sendte Sykkylven i føringen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Heggdal doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter bare seks minutters spill. Rett etterpå la samme spiller på til 3-0 for Sykkylven, og etter tolv minutter fullførte Sykkylven-angriperen sitt hattrick. Åtte minutter senere reduserte SIF/Hessa da Aurelie Holand Nastase satte inn 1-4-målet, og SIF/Hessa-spilleren reduserte til 2-4 etter 25 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 4-2.

SIF / Hessa klarte ikke nærme seg

Aurelie Holand Nastase fikk sitt hattrick seks minutter ut i andre omgang. Lovise Utgård Heggdal scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-3 ti minutter senere, og Heggdal økte til 6-3 for Sykkylven etter 58 minutter. Etter 70 minutters spill reduserte Aurelie Holand Nastase til 4-6 for SIF/Hessa. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-4.

Tok over tredjeplassen

Etter mandagens kamp er Sykkylven på tredjeplass på tabellen med 13 poeng, mens SIF/Hessa ligger på niendeplass med tre poeng.

Daniel Andreassen var kampleder.

4. juni er det ny kamp for SIF/Hessa. Da møter de Sula. Sykkylven skal måle krefter med Volda 6. juni.