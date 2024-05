Aksla/Guard tok ledelsen da Signe Kvalsvik Lilleås scoret etter 31 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Dro ifra

Mathea Bortne Hoel sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen. Aksla/Guard tok ledelsen igjen ved Matilde Bjerknes Valdal etter 51 minutters spill, og Camilla Aambakk Frisvold scoret 3-1-målet ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-1.

Aksla / Guard topper serien

Etter søndagens kamp er Aksla/Guard nummer én på tabellen med ni poeng, mens Herd er på tredjeplass med seks poeng.

Eline Flem dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aksla/Guard møter Hødd 3. juni, mens Herd spiller neste kamp mot Blindheim.