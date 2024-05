Øygarden tok ledelsen da Steffen Årseth Ljosheim scoret etter 25 minutter, og Noa Balevik Pamer scoret og doblet ledelsen for Øygarden ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-2.

Ekspederte straffe i mål

Liam Hellesund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Øygarden noen minutter ut i andreomgangen. Etter 64 minutters spill reduserte Joachim Solberg Midtun til 1-3 for Voss 2. Årseth Ljosheim scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 et kvarter før full tid, og Hellesund scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 fire minutter senere. Åtte minutter før slutt fikk Voss 2 straffespark, og Joakim Lirhus satte inn 2-5-målet. Stian Helge Jakobsen økte ledelsen for Øygarden da han satte inn 6-2 fire minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-6.

Joachim Solberg Midtun (Voss 2) og Sindre Handeland (Øygarden) fikk begge gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter søndagens kamp ligger Voss 2 på tolvteplass på tabellen med ett poeng, mens Øygarden er på sjuendeplass med ti poeng.

Arsim Ajeti var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Øygarden måle krefter med Valestrand Hjellvik, mens Voss 2 møter Nest-Sotra.