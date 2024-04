Preben Roligheten sendte Odd 2 foran da han satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, og to minutter senere doblet Odd 2 ved Daniel Fesaha Oqbamecail. Etter elleve minutter la Eirik Tidemann Brenden Lønnerød på til 3-0 for Odd 2, og E. Lønnerød scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 like etterpå. E. Lønnerød fikk sitt hattrick etter et kvarter, og Samuel Hoff Fosse økte til 6-0 for Odd 2 to minutter senere. Roligheten scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 etter 19 minutter. Niri Gjuv Tvervik reduserte til 1-7 rett etterpå. Etter en halvtimes spill økte avstanden mellom lagene da Omar Wesam Aldeen Khalifha satte inn 8-1 for samme lag. Fem minutter senere reduserte Notodden 2 da Jon Alexander Pedersen Steigedal satte inn 2-8-målet. Zuhaib Mohamed Abdikhadar-Ali økte ledelsen for Odd 2 da han satte inn 9-2 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-9.

Målshow i andre omgang

Ett minutt etter hvilen scoret Fosse igjen da han gjorde 10-2. Anders Tesdal var uheldig og scoret selvmål for Notodden 2 like etterpå. Noen minutter ut i andreomgangen scoret E. Lønnerød sitt fjerde mål da han gjorde 12-2, og åtte minutter etter pause fullførte Roligheten sitt hattrick. Simon van Peng Tha la på til 14-2 for Odd 2 seks minutter senere, og Sabri Harron satte ballen i nettet og økte ledelsen til 15-2 for gjestene etter et kvarter av andre omgang. Rett etterpå økte Odd 2 ved Roligheten, og Fredrik Odberg satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 60 minutter. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Harron satte inn 18-2, og Khalifha økte ledelsen da han satte inn 19-2 et kvarter før slutt. Gjestene økte ledelsen da Emil Leion satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 20-2, og Noah Waldenstrøm-Moen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 21-2 for bortelaget. Khalifha laget hattrick da han ordnet 22-2 ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-22.

Mye å se fram til neste runde

Roar Lindstrøm var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Odd 2 måle krefter med Tollnes 2, mens Notodden 2 møter Langesund/Stathelle 2.