Herkules 2 tok ledelsen ved Ida Marie Høgli Henriksen etter tolv minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, doblet Herkules 2 ved Eek. Julianne Dyrland gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 like etterpå. Eek scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 et kvarter før full tid, og ti minutter senere var hattricket et faktum for Herkules 2-spilleren. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Slik spilles neste runde

Thomas Rasmussen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herkules 2 måle krefter med Odd/Fossum/Storm 2, mens Seljord møter Borg/Tollnes.