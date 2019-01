Sjå prognosane for Ulstein og Hareid

Tjenester

Kartverket sitt nettbaserte verktøy "Se havnivå i kart" (ekstern lenkje) visualiserer område som kan bli råka av at havet stig og det kan oppstå ekstreme vasstandsnivå.

Ved hjelp av dette verktøyet kan ein få statistikk over areal, vegar og bygningar i kommunane som er utsett for eventuell overfløyming frå havet.

Om ein tek eit kjapt søk på Hareid kommune, kjem ein til dømes fram til at ein i 2090, ifølgje prognosane for framtidig havnivå på pluss 75 centimeter, vil kunne oppleve at i alt 205 av dagens bygningar blir er i faresona ved ein såkalla 1000-års stormflod.

I Ulstein kommune vil det same utfallet føre til at heile 514 av dagens bygningar er i faresona. I begge desse tilfella er det sjølvsagt reint hypotetiske prognosar, då det sjølvsagt vil bli mange endringar på talet bygningar og typar bygg i løpet av dei neste 71 åra.

Kartverket poengterer samstundes at ein ikkje bør setje alt for stor lit til at desse prognosane er detaljerte nok, men at det kan vere ein måte å visualisere effekten av at havnivået truleg vil stige i åra framover. Det er også eit verktøy som kan nyttast til kommunal planlegging i kystsona, for å identifisere risikoområde.