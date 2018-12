Ein ørliten sjanse for julesnø

Været

Det er framleis ein liten sjanse for at det skal verte kvit jul på Hareidlandet. I alle fall melder meteorologane snøbyger på veslejulaftan, rett nok over 100-300 meter.

I tillegg vert det sørvest liten kuling frå morgonen av, frå formiddagen skiftende eller nordvest bris. Om kvelden aukar vinden på.

Julaftan er det meldt sørvest og vest liten kuling, om ettermiddagen sørvestlig stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal. Diverre ser det ut til at det vesle som eventuelt måtte ha kome som snø på søndag då vert vaska bort av regnbyger, ettersom nedbøren vil falle som regn under 800 meter.