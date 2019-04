Pause for knallvêret

Været

Det har vore nokre fantastiske dagar på Sunnmøre denne påska, med strålande sol og etter kvart temmeleg høge temperaturar. Her kan du sjå korleis lesarane har opplevd finevêret:

I påskehelga blir det likevel eit lite opphald frå den steikande påskesola. Laurdag kveld er det venta at det kjem inn litt nedbør over Sunnmøre og dette skal halde fram heile søndag. Temperaturane skal også gå noko ned samanlikna med fredag og laurdag, men det ser ikkje ut til at ein må vente altfor lenge før sola viser seg igjen.

Allereie måndag melder meteorologane ved Yr.no at det skal bli svært bra vêr igjen, med sol og stigande temperaturar. Ifølgje langtidsvarselet er det ein vêrtype som vil gå igjen store delar av veka og på det meste kan det bli over 20 varmegrader.