Været

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå for Møre og Romsdal og Trøndelag. Dei melder at det frå fredag er venta mykje snø, samstundes som det er venta aukande vind frå nordvest. Denne vêrsituasjonen er venta å pågå over fleire dagar, fortel dei på yr.no. Kor vidt nedbøren vil kome som regn og sludd i ytre strok står att å sjå.