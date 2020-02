Mange ville få med seg stormfloa i både Ulstein og Hareid

Været

Like etter midnatt var det uvanleg mykje folk å sjå i bybiletet i Ulsteinvik på nattestid. Folk hadde nemleg tatt turen for å sjå utviklinga på floa, som var meldt til å bli svært høg. No blei ikkje floa fullt så høg som ho var meldt til å bli, men det var like fullt mektig å sjå vatnet som gradvis vaks seg opp og oversvø