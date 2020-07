Sommar på vent - varierande vêr den komande veka

Været

Etter ein fantastisk juni-månad med store mengder sol, høge temperaturar og rett og slett flott sommarvêr har inngangen på juli vore meir varierande.

Temperaturane har gått ned, ein har fått meir nedbør og denne veka starta med både regn og vind på Hareidlandet.

Ifølgje langtidsvarselet til Yr.no vil også vêret variere ein del i tida framover, men med ei overvekt av gråvêr og temmeleg låge temperaturar.

Tysdag kan sjå ut til å vere dagen med best utsikter denne veka, men sjølv så nær er utsiktene usikre. Utover i veka er det i hovudsak venta vind frå sørvest, samt regn eller regnbyer. Meteorologane trur på noko lettare vêr igjen frå søndag og over i neste veke, då ein også reknar med at temperaturane igjen vil gå noko opp. Det kan likevel hende ein må vente endå ei stund til før ein igjen får temperaturar over 20 plussgrader.

Hovudredningssentralen i Sør-Norge skriv på Twitter at det er venta godt med vind også måndag. Dei oppmodar båtfolket om å sjekke fortøyingane sine, samt å sjå til lettbåtar og andre flytande gjenstandar som ligg laust i strandsona.