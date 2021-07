Nyt sola i helga

Været

Det ser ut til å gå mot ei helg med mykje fint vêr og temperaturar som stig godt over 20 plussgrader, skal vi tru langtidsvarselet frå Yr.no. Samstundes ser det ikkje ut til at finvêret blir veldig langvarig og det kan difor vere lurt å både nyte og nytte sola medan ho er her.