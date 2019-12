Vedda at MS Fridtjof Nansen blei levert før nyttår - sjå finansdirektøren hoppe på havet

Video

Finansdirektør Ola Beinnes Fosse er ein skikkeleg friskus - noko han beviste då han hoppa utfor kaia ved Kleven Verft i det skipshornet på MS Fridtjof Nansen ljoma. For like etter at flagget til Hurtigruten var heist til topps på ekspedisjonsskipet - var det planlagt at skipshornet skulle markere dette - og samstundes gje Beinnes Fosse signal om å hoppe.