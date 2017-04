Are Pilskog sin paddefilm til USA

Dokumentarfilmen «Kunsten å legge seg paddeflat» skal visast i USA for første gong, opplyser filmskapar Are Pilskog til avisa Møre.

Dokumentaren vart først vist i NRK i 2015 – og etter det har Norks Filminstitutt sendt filmen til ei rekke festivalar rundt om i verda – og altså no for første gong til USA.

Til festivalen måtte Are Pilskog lage ein kortare versjon enn originalen. USA-versjonen blir om lag ti minutt kortare enn originalen. Filmen har engelsk tekst med Are Pilskog som forteljarstemme påå ruvande sunnmørsk.

Are Pilskog har tidlegare vunne prisar for filmen «Havets sølv».

Filmen om paddene i Austefjorden vart laga over ein periode på fire år. Heile prosessen med bygginga av den nye Europavegen ved Lisjevatnet vart følgt – fram til avdukinga av den store paddestatuen.

USA-festivalen skriv dette om filmen på nettsidene sine:

«In a deep fiord in Norway a small community is changed forever when a new european road route threatens the local toads. «A toad story» is a varm film about seeing greatness in the planets smallest creatures».

Festivalen går av stabelen i Montana 15.-22. april.