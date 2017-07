Offshore-nedskrivingar gav underskot

Ordrereserven til Hareid Group-konsernet, med 625 årsverk i fjor, var i slutten av mars i år på rundt rekna 850 millionar kroner. Diverre for konsernet enda fjoråret, til liks med 2015, med underskot. Det skriv næringslivsportalen Nett.no .

- 2016 var eit greitt år for både handelsdivisjonen og bygg/industri, men tala er prega av dårlege tider i det maritime. I tillegg er resultatet prega av store nedskrivingar på offshore-reiarlag, men vi ventar ikkje at det kjem fleire nedskrivingar no, seier administrerande direktør i Hareid Group, Ronald Dyrhol, til Nett.no.

For i 2016 hadde Hareid Group samla driftsinntekter på 752 millionar kroner, og før skatt blei driftsresultatet for fjoråret på 6,5 millionar kroner, til slutt til minus 27 millionar kroner i resultat før skatt.

Årsaken til det er at investeringane i både Rem og Eidesvik blei nedskrivne, og i tillegg blei verdien på det danske dotterselskapet HG Electric nedskrive med 12 millionar kroner.

Dyrhol ventar at også resten av 2017 blir tøft, men poengterer samstundes at store delar av verksemda framleis går bra, og at konsernet i tillegg er på jakt etter meir arbeidskraft.