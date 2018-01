Auka optimisme i oljebransjen

(NPK-NTB): Det viser SR-banks konjunkturbarometer.

Banken la onsdag fram sitt konjunkturbarometer for 2018, og registrerer at olje- og gassbedrifter er spesielt optimistiske, skriv Rogalands Avis.

Over 600 bedrifter har svart på undersøkinga, og over 60 prosent av desse er optimistiske med tanke på utviklinga i 2018.

– Olje- og gassindustrien er den mest positiv. Der ser vi nesten 70 prosent. Ein forventar auka aktivitet og ein vekst som er lønsam. Det betyr fleire tilsette. Vi hadde ikkje trudd det, men oljejobbar er på veg tilbake. Det er gledeleg, overraskande og imponerande, seier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

Totalt svarar 39 prosent at dei ikkje er spesielt optimistiske.

– Det ser ikkje like lyst ut for heile bransjen, men syklusen slår inn ulikt for dei ulike segmenta i bransjen, understrekar oljeminister Terje Søviknes (Frp).

Ifølgje Dagens Næringsliv må ein tilbake til 2013 og 2014 for å finne same type optimisme, og då låg indeksen faktisk litt under.

– Den gong snakka vi om ein oljepris som var langt høgare enn den er no, seier informasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank til avisa.