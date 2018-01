Hurtigruten byr på kystruta mellom Bergen og Kirkenes

Næringsliv

Fristen for å levere inn anbod for neste tiårsperiode gjekk ut fredag.

– Vi kan bekrefte at Hurtigruten har levert vårt bod på kystruta, seier Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

I desember kom nyheita om at Hurtigruten set inn dei nye hybridskipa MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen på ekspedisjonsseglingar langs norskekysten frå sommaren 2019.

– No går vi inn i ein ny fase, som kan inkludere forhandlingar. Derfor ber vi om forståing for at vi inntil vidare ikkje kan gå inn på detaljar om kva vi har bydd på og innhaldet i det vi har levert, seier Bjørnflaten.

Samferdselsdepartementet seier at dei er fornøgde med konkurransen, men vil ikkje avsløre kor mange konvoluttar dei har fått inn, ifølgje Nordlys.

– Vi svarar ikkje på det no. Vi kjem ikkje til å gjere noko som kan påverke forhandlingsprosessen vidare. Verken talet på tilbydarar eller innhald, seier statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet.