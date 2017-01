Fekk ny avtale med Kleven

Hydra Pipe, som har hovudkontor i Ålesund og Kleven-konsernet inngjekk rett før jul ein forlenga rammeavtale, skriv Hydra Pipe i ei pressemelding.

Avtalen gjer Hydra Pipe til verftskonsernet sin hovudleverandør innan rør, koplingar, slangar, ventilar og liknande, både for høgtrykk- og lågtrykkssystem.

Hydra Pipe har vore fast leverandør til Kleven sidan 2011.

Rammeavtalen gjeld for dei neste to åra, og administrerande direktør Morten Hatledal i Hydra Pipe uttaler at han er svært glad for avtalen, og at det viser at begge partane er ein del av den sunnmørske maritime klynga.

I tillegg til hovudkontoret i Ålesund har Hydra Pipe avdelingar på Lillestrøm, i Trondheim og Bergen.