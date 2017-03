Lyst å synge Abba-låtar?

Er du en av dem som liker å synge på de gode, gamle ABBA-låtene? I april 2018 settes det opp en stor ABBA-forestilling i Sykkylven, Brattvåg, Ørsta, Fosnavåg og Ålesund, og du har mulighet til å stå på scenen.

Det er Norges Korforbund Sunnmøre som inviterer sangglade sunnmøringer til å være med i det som blir et stort ABBA-kor. Koret skal sammen med solister og band synge kjente sanger som Dancing Queen, Waterloo, Thank you for the Music og Mamma Mia. Det hele skal munne ut i fem konserter som går av stabelen 21 til 29 april 2018.

– Vi håper å få med minst 100 sangere i koret, gjerne flere, forteller Lindis Utgård i Musikkutvalget i NK Sunnmøre. Prosjektet er åpent både for de som synger i kor fra før og de som aldri har sunget i kor. Vi ønsker unge sangere, ”mannen i gata” og sangere i alle aldre. Vi vet at det er mange som har lyst til å synge, men som ikke tørr eller har mulighet til å være med fast i et kor. Da er dette prosjektet perfekt, forteller Lindis, som oppfordrer alle til å gå inn på facebook og NK sine hjemmesider for å melde seg på.

Det er lagt opp til fire øvingshelger med oppstart 8. og 9. september 2017. Det vil også bli en øvingshelg 11. og 12. november samt to helger på nyåret i januar og mars. Øvingene vil bli lagt til de forskjellige konsertstedene. Det vil også bli tatt hensyn til hvor majoriteten av sangerne er bosatt i forhold til bestemmelse av øvingssteder. Premiere vil foregå i Sykkylven storhall 21. april.

Musikalske leder for prosjektet blir Erland Dalen. Han har en lang merittliste når det gjelder denne typen forestillinger, og har gjort ABBA-prosjekter flere steder i landet. Erland Dalen jobber som profesjonell dirigent. Han prosjektkor og solister gjennom oppsetninger av Les Miserables på Sunnmøre med 7 forestillinger som trakk 3500 publikummere. Han har vært med på Nyttårskonserten i Sykkylven 3 år. Gjennom damekoret Damenes Aften har han vunnet flere 1 priser ved konkurranser i utlandet og han er også dommer ved internasjonale korkonkurranser. Siden 2006 har han gjennom prosjektkor fra Hedmark og Oppland besøkt Sør Afrika, Spania, Chile og Argentina, Kina, Australia og kom nylig tilbake fra Cuba. Til høsten leder han og dirigenten Åge Frøystad sammen med Lindis Utgår, et prosjektkor fra Sunnmøre som skal til Chile og Argentina.

Sunnmøre korforbund