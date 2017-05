Slik er parkeringa tenkt i Ulstein Arena

Torsdag skal teknisk utval i Ulstein vedta kor mange parkeringsplassar fleirbrukshuset vil utløyse. Administrasjonen har rekna på det og kjem til 7 for biblioteket, 11 for symjeanlegget, 3 til driftspersonell, 5 for klatrehallen og 60 til idrettshallen.

I tillegg treng Ulsteinvik barneskule ein del parkeringsplassar, 83 meiner administrasjonen. Skulen mista parkeringsplassar til bygging av Ulstein Arena.

Til gjengjeld blir Ulstein sanse- og aktivitetssenter bygt i Holsekerdalen, så der blir ny parkeringsplass til skulen. For at skulen skal få dekt parkeringsbehovet sitt treng dei 13 plassar ved Ulstein Arena (sør om Gjerdegata.)

Resten av parkeringsplassane i anlegget kan kommunen selje og få inn pengar på.