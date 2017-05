Politiet meldte via sin Twitter-konto klokka 19:36 at ein bil hadde køyrd av vegen på Drageskaret i Sande, og at ein person var skadd.

Klokka 20:03 oppdaterte politiet med at personen var lettare skadd, og at vedkomande blei frakta til lege for undersøkingar.

Ulukka skjedde som følgje av at bilen svinga unna eit møtande køyretøy, ifølgje politiet.