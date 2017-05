I dag opnar Garsholvegen igjen

Onsdag ettermiddag opnar vegen som har vore stengt for gjennomkøyring i heile anleggsperioden sidan 20. mars i år, med unntak av påska.

- No er røyrlegginga ferdig og vegen vert opna for alle trafikantar frå onsdag kl. 15.00. I nokre veker framover vert anleggsstrekninga delvis ein grusveg. Når grøfta har fått sett seg vert heile strekninga asfaltert opp att i full vegbreidde, og fartsdemparar blir sett på plass, seier Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune.

Frå torsdag ettermiddag kan også rutebuss køyre som før.

- No har kommunen og Mørenett fått på plass nye, gode og framtidsretta vassleidningar og røyr for både straum og data, og det er svært bra! Vi nyttar høvet til å takke alle oppsitjarar og trafikantar for godt tolmod i anleggsperioden! seier Wiik avslutningsvis.