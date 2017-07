Fekk samsfunnsstraff under sterk tvil

Ein tidlegare ustraffa mann frå Ulstein har i Sunnmøre tingrett erkjent at han i august 2016 oppbevare ulike narotiske stoff. Dette vart oppdaga då politiet stansa bilen hans i Ulsteinvik. Der fann dei blant anna amfetamin, hasj, ecstasy, GHB og ulike tablettar. Mannen har forklart til politiet at han kjøpte stoffet saman med ei kompis. Dei brukte å handle saman for å få ein rimelegare pris.

Ruskøyring i Ålesund

I slutten av september køyrde mannen frå Ulsteinvik til Ålesund, med ein kompis som passasjer. Dagen før hadde han inntatt blant anna Rivotril, Lyrica og amfetamin. I Sjøgata i Ålesund vart mannen stansa av politiet. Tenestemennene oppfatta han som rusa og gjennomførte narkotest av han, med positivt utsalg.

Politiet gjennomførte same dag ransaking i bustaden hans, og der fann dei 23 gram amfetamin.

Ruskøyring i Ulstein

I februar i år var han på ein ny køyretur. Denne gongen til Volda, med eit mål om å hente tabettar på den illegale marknaden. Etter å ha fått tak i Rivotril i Volda, innok han ein tablett. Men på heimvegen vart han stansa av politiet i Garneskrysset. Under ransakinga vart det i ei jakkelomme funne ca. 4 gram cannabis, 2,9 gram amfetamin, 1,4 gram kokain og 29 tablettar Rivotril.

Førarkortet til mannen vart beslaglagt av politiet etter den ruspåverka køyringa i september 2016, og han hadde dermed ikkje gyldig førarkort då han igjen vart stoppa av politiet i februar i år.

Mannen har erklært straffeskuld.

Villig til å gi han ein sjanse

Straffa blir på 118 dagars samfunnsstraff, men ei gjennomføringstid på seks månader, og ei subsidiær fengselsstraff på 120 dagar. Han skal også betale ei bot til statskassa på 30.000 kroner. I tillegg har han mist førarretten i fire år.

Både aktor og retten var i sterk tvil om mannen skulle få samfunnsstraff i staden for fengsel. Dei landa på samfunnsstraff fordi han er tidlegare ustraffa, har eit godt nettverk og uttrykkjer eit sterkt ønske om å bli rusfri.

- Retten er villig til å gi den sikta den sjansen som ein dom på samfunnsstraff inneber, men vil samtidig understreke at det ligg ei subsidiær fengselsstraff i botnen, og at den må sonast dersom han held fram med ein destruktiv livsførsel og på ny hamnar i søkelyset til politiet, heiter det i rettspapira.