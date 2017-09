Over 100.000 kroner hittil

Venner av Monica Brandal Dimmen har starta Vipps-innsamling for at ho skal få stamcellebehandling ved eit sjukehus i Moskva. Behandlinga vil kome på 500.000 kroner, og hittil har det altså kome inn vel 100.000 kroner.

Målet med behandlinga i Moskva er å stanse vidare utvikling av sjukdomen. Monica har ei tvillingsøster med same sjukdom, og hos henne er utviklinga kome så langt at ho no er for svak for denne type behandling. – Eg må gripe sjansen før eg blir verre, seier Monica.

Vippsnummeret er 93052175 og kontonummeret er 3910 24 47240, for dei som ønskjer å gi eit bidrag.

- Eg veit at det blir tøft: