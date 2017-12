Boreal har sendt ut ei trafikkmelding der dei opplyser at snøggbåtsambandet nordover frå Ålesund til Valderøya og Nordøyane er innstilt resten av fredagen på grunn av vêrforholda. Av same grunn vil ferja MS Kalvøy, som skulle ha gått frå Harøya 17.30, ligge still resten av dagen.

Hareid-Valderøy- Ålesund går som normalt.