Nyhende

- Vi er svært fornøgde med årets mønstring, og vi meiner at juryane hadde ein tøff jobb, seier arrangørane Aurora Dimmen Bratli, Annika Brandal og Marie Flatin ved kulturkontoret i Ulstein.

–Vi gler oss over at vi har mange dyktige ungdommar i våre to kommunar, seier dei i ei pressemelding.

Ifølgje juryane er dei som no er valde ut til fylkesmønstringa, gode representantar for det kulturelle mangfaldet i Hareid og Ulstein.

Desse ungdommane er valt av juryane for å representere Ulstein og Hareid i fylkesmønstring i Stordal 27.- 29. april:

Frå Ulstein:

Scene

Ingrid Gjerde

Los AmigØs – Adrian Sæbø, Gard Arnesen, Iver Ødegård, Markus Moltumyr og Øystein Thormodsaeter.

Madelen Nygård Nørve og Mathilde Nygård Nørve

Kunst

Niels Leenders – «Clones»

Signe Aamodt Støylen – «Frihet»

Frå Hareid:

Scene

Svenning Veiseth

Adriana Iaguzhinskaia

Liv Ellen Overå

Kunst

Michelle Bø Nevstad – «Royal Feathers»

Maria Bjåstad Hustadnes – «Kvitebjørn Kong Valemon»

I tillegg har vi valt å nominere følgande ungdomar til fylkesmønstringa. Endelig utveljing av desse er det UKM Møre og Romsdal som står for.

Konferansier

Synnøve Rabben

UKM-Media (nettredaksjon)

Ann-Katrin Moldskred Holen

Arrangør

William Seljeseth

Anna Natalie Ballo Hov

I tillegg har Hareid nominert følgande:

Konferansier: