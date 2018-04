Ikkje C-ferje

Nyhende

Reiarlaget Norled hadde planlagt å setje inn ferja Hamarøy dei to vekene, men det viste seg at baugen var for stor til ferjekaia på Sulesund.

Norled ville så setje inn Hamarøy på eitt av Volda-sambanda, og så ta ei ferjene derifrå til Hareid- Sulesund. Men det gjekk heller ikkje etter planen.

- Hamarøy passa til kaiene i Volda-sambanda, med vegvesenet sa nei til ei slik løysing, seier Inge André Utåker, regionsjef for ferjer i Norled.

Det betyr at avgangane til C-ruta i sambandet Hareid-Sulesund går ut så lenge Høgsfjord er på verkstad.