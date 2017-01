Olger kryssa målstreken først

Grimstadvatnet Rundt inngår i Hareid vinterkarusell med løp første laurdagen i november, desember, januar og februar. Vinnaren av årets første, og vinterkarusellens tredje, landevegsløpet på 7,8 km, som for det meste går på asfalt, blei Dimna IL-utøvar Olger Pedersen, på tida 27,01. Han klarte med det ikkje å utfordre si eiga tid frå førre Grimstadvatnet Rundt, første helga i desember, der han hadde 26,51.

Beste kvinne i Grimstadvatnet Rundt laurdag blei Trine Pilskog.

Elles kan det også nemnast at det var svært mange deltakarar under 30 i laurdagens løp, noko som er svært gledeleg med tanke på fortsetjinga. Neste løp i karusellen er andre helga i februar.



Det fyrste løpet i vinterkarusellen vart arrangert 5. desember 1981.



Det er samla premiering etter 4. og siste løp i februar. For å kunne få premie må ein ha gjennomført minimum 3 av 4 løp. Poengsummen i dei tre beste løpa tel (etter rangeringa 10-9-8-7 etc). Dei med 4 løp får 4 bonuspoeng. Det skriv Hareid IL på sine nettsider.

Grimstadvatnet rundt 3. løp 07.01.2017

(Plassering i parantes)

Kvinner:

K 17-34

Trine Sætre Ertesvåg, Team Intersport, 36,42 (1)

Oda Midtflø, Hareid IL, 36,46 (2)

Frida Møller Flatin, Dimna IL, 37,25 (3)

Janita Sæther Heimland, Dimna IL, 39,39 (4)

K 35-39

Heidi Hansen Ulstein, Hareid, 47,21 (1)

K 40 -44

Trine Pilskog, Hareid IL, 30,39 (1)

Mildrid Flø, Team Intersport, 39,46 (2)

K 45-49

Marit Lillestøl, Gjerdsvika, 40,23 (1)

K 50-54

Kristin Sæther, Eiksund, 48,13 (1)

Malene Haahr, Vigra IL, 1.01,30 (2)

K 70-74

Gulla Danielsen, Ålesund, 57,29 (1)

Menn:

M U-17

Mats Fredriksen, Dimna IL, 29,06 (1)

M U-17

Daniel Ottesen, Gurskøy IL, 32,42 (2)

M 17-34

Olger Pedersen, Dimna IL, 27,01 (1)

Martin Hauge Nilsen, Kondis, 29,07 (2)

Håkon Orten Trovåg, Hareid IL, 29,12 (3)

Einar Orten Trovåg, Hareid IL, 29,20 (4)

Kristoffer Nonstad, Byggfag, 30,35 (5)

Helge Tvedt, Hasund skule, 31,02 (6)

Svein Inge Nesset, 31,19 (7)

Svein Eirik Ertesvåg, Hasundgot IL, 31,59 (8)

Joakim Moldskred, 35,23, (9)

Stian Berge Myrene, 38,04 (10)

Torstein Holstad Sivertsen, Hareid IL, 46,02 (11)

M 35-39

Lars Petter Bjørlykke, Puls og Pils, 27,49 (1)

Ola Beinnes Fosse, Ulsteinvik, 28,06 (2)

Terje Åmelfot, Ørsta, 29,09 (3)

Daniel Slettebakk, Puls og Pils, 29,48 (4)

Asgeir Aursnes, Puls og Pils, 32,35 (5)

Christoffer Bakkely, Puls og Pils, 33,36 (6)

Leif Sægrov, DNF, DNF

Arne Gunnar Nesset, Puls og Pils, DNF, DNF

M 40-44

Are Uran, Havørn, 28,21 (1)

Jan Endre Rise, Hareid, 28,24 (2)

Frank Joakim Brandal, Ulsteinvik, 33,07 (3)

Marcus Vedeler, Eid Idrettslag, 34,05 (4)

Oddvar Røyset, Hornindal IL, 41,30 (5)

M 45-49

Jan Einar Hovden, Puls og Pils, 29,15 (1)

Jonny Tømmerbakk, Ulsteinvik, 31,14 (2)

Bjørn Oskar Holstad, Puls og Pils, 31,50 (3)

Inge Jonny Hide, Kleven, 34,24 (4)

Ulf Magne Eikås, Stryn IL, 38,30 (5)

Daniele Bitocchi, 44,02 (6)

Morten Kristiansen, Vigra IL, 1.01,30 (7)

M 50-54

Tor Havåg, USK, 37,50 (1)

Peter Rise, Puls og Pils, 38,56 (2)

M 55-59

Arne Heggen, Volda løpelag, 31,57 (1)

M 60-64

Jarle Sandbakk Ørsta, 34,28 (1)

Odd Elvanes, Hareid IL, 34,54 (2)

Inge Asbjørn Haugen, Hornindal IL, 37,31 (3)

Dag Snipsøyr, Hareid IL, 38,23 (4)

Per Arne Pedersen, Hasundgot IL, 40,29 (5)

M 65-69

Helge Fuglseth, Kondis, 33,09 (1)

Kjell M. Fagerlund, Hasundgot IL, 43,38 (2)

M 70-74

Peder Ringdal, Måndalen, 38,40 (1)