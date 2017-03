Badr Rahhaoui er klar for Hødd.

Tidlegare i dag skreiv Vikebladet Vestposten at Badr Rahhaoui truleg ville verte Hødd-spelar. Fredag ettermiddag blir dette stadfesta frå Hødd under deira ettermiddagstrening. Der var Rahhaoui i aksjon saman med sine nye lagkameratar.

Rahhaoui har signert ei toårskontrakt med Hødd.

Men Rahhaoui var ikkje den einaste nye på Høddvollmatta. Også den ghanesiske midtbanespelaren Zakaria Abdullai var på plass under Hødd si siste trening før laurdagens kamp mot Førde. 27-åringen har sidan 2014 spelt i Husquarna FF, medan han i perioden 2011 til 2014 spelte i Gefle IF. For Gefle spelte Abdullai tre sesongar i Allsvenskan. Totalt har han 47 kampar i Allsvenskan.