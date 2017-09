Knuste rekorden med eitt og eit halvt minutt

29-åringen Andreas Skylstad, som representerer Norangdal IL, sprang i mål på toppen av Melshorn på tida 23.56. Same mann blei nummer tre under årets Saudehornet rett opp i Ørsta, med tida 57.50.

Den tidlegare rekorden var det Håvard Myklebust frå Volda som hadde (25.23). At rekorden skulle falle ein gong hadde nok fleire rekna med, men den tidlegare OL-deltakaren frå Hjørungavåg, Trine Pilskog, fortel at ein ikkje hadde kunne sett føre seg at rekorden skulle bli knust så enormt som den blei av Skylstad.

- Eg har aldri høyrt om nokon som har kome seg opp denne løypa på ei slik tid, heller ikkje blant dei som spring opp på Melshorn til dagleg. Under 24 minutt er heilt vanvitig bra. Eg trur det skal mykje til å slå den tida, seier Pilskog.

50 til start

I år, det tredje løpet sidan starten, var det 26 deltakarar i konkurranseklassen, medan det var 24 i mosjonsklassen. Det var Trine Pilskog og resten av arrangørstaben i Hjørungavåg IL godt nøgde med.

- Så absolutt. Det var fleire enn i fjor, og vi hadde kanskje trudd at det ikkje ville kome så mange i år, då det tok litt tid i dag før det lysna opp. Men, det blei eit flott løp, med mange flinke deltakarar, seier Pilskog.

2-åring vann stor premie

Det var også diverse utloddingar i samband med konkurransen. Familien Sukka var blant dei som var med i mosjonsklassen i årets Melshorn Opp, og den minste av dei, Synnøva Sukka på 2 år, vann seg like godt ei flaggstang! Det fortel Trine Pilskog i arrangørklubben Hjørungavåg IL.

Her er dei komplette resultata i Melshorn Opp 2017:

1. 23.56 min Andreas Skylstad, Norangdal IL

2. 25.36 min Are Uran, Havørn

3. 26.50 min Børge Remøy, Ulstein OSK

4. 29.44 min Helge Tvedt

5. 29.54 min Einar Orten Trovåg, Hareid IL

6. 29.59 min Knut Vikebakk, Torvikbukt IL

7. 31.28 min Svein Stang

8. 32.35 min Trine Pilskog, Hjørungavåg IL

9. 33.03 min Bjørn Brudevoll, Volda IL

10. 33.13 min Bjørn Arve Brune,. Stranda IL

11. 33.16 min Rune Kristiansen, Sula Sykkelklubb

12. 33.27 min Geir Kåre Øvrelid, Hjørungavåg IL

13. 34.20 min May Nesheim, Blindheim IL

14. 34.43 min Svein Eirik Ertesvåg, Hasundgot IL

15. 35.51 min Stian Brandal, Hareid IL

16. 35.54 min Emil Arne Kleppe, Gursken IL

17. 37.37 min Kjell Arne Øvrelid, Hjørungavåg IL

18. 38.35 min Hans Jostein Røyest, Hareid IL

19. 38.37 min Emma Kristiansen, Sula Handballklubb

20. 39.18 min Dag Snipsøyr, Hareid IL

21. 40.27 min Anders Hutner Pilskog, Hjørungavåg IL

22. 41.22 min Vidar Pilskog, Hjørungavåg IL

23. 43.44 min Kjell M Fagerlund, Hasundgot IL

24. 44.55 min Elisabet Øvrelid, Hjørungavåg IL

25. 46.48 min Lena Hutner, Hjørungavåg IL

26. Leif Helge Skoge, DNF