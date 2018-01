Vinterleg start på året i Vinterkarusellen

Sport

Laurdag er det klart for sesongens tredje løp i Vinterkarusellen og første utgåve av Grimstadvatnet Rundt i 2018. Det er dermed gode moglegheiter for å få bevege seg litt etter julehøgtida.

Løpet ser ut til å gå i skikkeleg vintervêr, med temperaturar på rundt null grader og kanskje med snø i lufta. Vêrmeldingane for Hareidsmyrane tyder i det minste på at det kjem meir snø før løpet skal gå, men at det kanskje blir opphald medan deltakarane skal ut på den 7,8 kilometer lange løypa.

Andreas Vangsnes og Ingrid Festø var raskast i sesongens første løp i Vinterkarusellen, medan Leif Sægrov og Oda Renate Midtflø var beste mann og kvinne i desember.