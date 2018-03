Sport

Håvard Haanes har valt å fratre frå vervet som styreleiar i Hødd Fotball. Det melder Hødd i ei pressemelding onsdag føremiddag.

Dei øvrige medlemmane i styret vil halde fram i verva sine, og ser fram til å halde fram arbeidet i den retninga som er fastlagd.

Styret i Hødd Fotball beklagar at Håvard Haanes fråtrer, men har respekt og forståing for avgjersla. Styret vil til slutt takke Haanes for den innsatsen han har lagt ned for klubben i vervet som styreleiar.