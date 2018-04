Obosligamotstand for Hødd

Sport

Hødd scora berre ein gong mot 4.-divisjonslaget Volda då laga møttest til cupkamp på Volda stadion onsdag. Det var likevel nok til å sikre avansement til 2. runde i NM og fredag vart det klart kven som bli Hødd sin neste motstandar i turneringa.

Eirik sende Hødd vidare i cupen VOLDA: Hødd tok seg vidare til andre runde i cupen borte mot Volda, men dei blåkvite måtte slite mot 4.-divisjonslaget.

Då offentleggjorde Norges Fotballforbund oppsettet for 2. runde og Hødd møter Obosligalaget Florø på Høddvoll.

Laga har møttest ein gong allereie i år. I ein treningskamp i Svelgen vann Fllorø 4-2 etter at Hødd gjekk til pause i føringa.

Bergsøy stod for kanskje den største cupbomba i 1. runde då dei slo ut AaFK. No ventar Kristiansund BK i ein ny heimekamp for Herøylaget.

Heile oppsettet:

Fredrikstad – Odd

Moss – Stabæk

Grorud – Vålerenga

Skeid – Sandefjord

Kjelsås – Ull/Kisa

Strømmen – Bærum

Lørenskog – Lillestrøm

Kongsvinger – Raufoss

HamKam - Hønefoss

Elverum – KFUM Oslo

Valdres – Strømsgodset

Ørn Horten – Sarpsborg 08

Fram – Mjøndalen

Notodden – Asker

Arendal – Start

Egersund – Jerv

Bryne – Viking

Sandnes Ulf - Vidar

Sotra – Brann

Lysekloster – Haugesund

Nest Sotra – Åsane

Fyllingsdalen – Sogndal

Hødd – Florø

Bergsøy – Kristiansund

Brattvåg – Molde

Orkla – Ranheim

Stjørdals-Blink - Mjølner

Steinkjer - Rosenborg

Junkeren – Levanger

Harstad – Bodø/Glimt

Senja - Tromsø

Alta - Tromsdalen