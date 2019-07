Bekmørkt av Hødd

New Articles

På onsdagens trening hinta Hødd-trenar Sander Nyland om at det kom til å bli endringar i laget til kampen mot Kvik Halden. Dette viste seg å stemme, for Hødd gjorde tre byter frå førre kamp. Kaptein Joakim Wrele (ikkje med i troppen), Isak Skotheim og Peter Hasund vart byta ut av lagoppstillinga til fordel for Håkon Botn Brautaset, Robin Hjelmeseth og Wachirawut Phudithip.