Reinhaldsverket får hjelp av naken sørlending i plastsekk

Med slagordet "Takk for at du viser oss alt", kombinert med ein brosjyre med eit bilete av ein mann som ikkje har på seg noko anna enn ein gjennomsiktig plastsekk, vonar dei tre renovasjonsselskapa på Sunnmøre, SSR. VØR og ÅRIM, at folk skal ta til å bruke gjennomsiktige plastsekkar i staden for svarte når dei leverer avfall til miljøstasjonane rundt om.

For den som måtte tru at det er ein lokal modell som har stilt opp, kan kommunikasjonsansvarleg ved SSR, Andrea Øien Sæverud avkrefte dette:

- Vi er glad i gjenbruk i vår bransje, så den avkledde mannen er ein sindig sørlending som Avfall Sør brukte i den same kampanjen for eitt år sidan. Kampanjen hadde veldig god effekt i kristiansandsområdet. Folk fekk opp augene for ei utfordring dei ikkje hadde tenkt på før. No har dei slutta heilt med svarte sekkar på miljøstasjonane. Vi håpar på tilsvarande effekt her i området, seier ho.

Trass i den noko uhøgtidelege tonen i kampanjen, konsekvensane av at folk nyttar svarte søppelsekkar kan verte alvorlege:

– For nokre år sidan hadde nokon kasta eit nødbluss i ein svart sekk i grovavfallet på miljøstasjonen i Saunesmarka. Brått sjølvstende blusset og det blei røykutvikling, men vi fekk heldigvis stoppa brannen før det tok skikkeleg fyr, fortel Andrea Øien Sæverud. Ho legg til at reinhaldsverket ikkje har løyve til å ta imot nødbluss og andre eksplosiv.

– Desse må du levere tilbake til forhandlaren, seier ho.

Også dei andre renovasjonsselskapa har døme på at ting kan gå gale når farleg avfall hamnar der det ikkje skal.

– Fleire avfallsanlegg rundt omkring i landet har allereie innført forbod mot ikkje-gjennomsiktige avfallssekkar. Det skal sikre ei meir forsvarleg handtering av avfallet som blir levert på miljøstasjonane, opplyser dei tre renovasjonsselskapa i ei felles pressemelding

Her fortel dei at ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO) oppstår dei fleste registrerte branntilløp på gjenvinningsanlegg i usortert avfall. Sjølvtenning er den viktigaste årsaka, etterfølgt av batteri. Ved å stoppe bruken av dei svarte sekkane, håpar bransjen å minimere risikoen for at brannfarleg avfall endar opp i rest- eller grovavfallet.

Renovasjonsselskapa har trua på at kundane kjem til å bli endå betre til å kjeldesortere når dei må levere avfallet i gjennomsiktige sekkar.

– Feilsortering på miljøstasjonen fører til ekstra etterarbeid og ekstra utgifter. Det går utover spleiselaget til fellesskapet. Kastar du ting på rett plass, er du med på å sikre eit rettferdig renovasjonsgebyr, heiter det.

Svarte sekkar fører også til at unødvendig mykje går til forbrenning i staden for at materiala blir brukte om igjen.

– Ved å bruke transparente sekkar og vise oss alt, får vi i fellesskap sortert ut meir av det som kan gjenvinnast. Då brukar vi naturressursane smartare. Undersøkingar frå bransjen viser at godt over halvparten av innhaldet i svarte sekkar er avfall som burde vore resirkulert i staden for å gå til forbrenning, opplyser dei i pressemeldinga

Dei ber difor om at abonnentane kjøper gjennomsiktige avfallssekkar neste gong og at dei ikkje nyttar sekkane som skal brukast til innsamling av plastemballasje. Det vil gå greitt å levere svarte sekkar i ein overgangsperiode, men då må du vere budd på å opne sekken og sortere innhaldet før du kastar det.