Skal på verdas største speidarleir

Kultur

Neste måndag startar den internasjonale speidarleiren Jamboree. Det er forventa at 50.000 speidarar frå heile 152 land, frå alle kontinenta, kjem for å delta på verdas største speidarleir. Som denne gongen blir heldt i ein stor opplevingspark i West Virginia, USA. Temaet for den 24. verdsleiren er «Unlock a New World».