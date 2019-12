Kultur

Torsdag kveld 12. desember blir det høve til å kjenne på julestemning i Hareid Kyrkje.

Damekoret CorSonus har valgt ut mange av dei gode gamle julesongane, der fleire er kledd i nye arrangement. I den store variasjonen av songar blir det også høve til å høyre nye julesongar med aktuelle tema, så vel som amerikanske og engelske klassikarar som høyrer jula til.

Hege Holstad er leiar i CorSonus og gler seg til å dele alle dei vakre julesongane med publikum. "Vi fyller kyrkja med lys denne kvelden, - og håper at vi kan formidle noko av det som julebodskapen har med seg i mange av songane våre: Kjærleik, håp og det å vere saman."

Koret håper at konserten skal gi og bli litt for ein kvar som deler kvelden i Hareid Kyrkje, og at den gode julekjensla vil falle på plass og gi eit godt avbrekk før vi går ut igjen i den hektiske advendtstida.