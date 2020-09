Kultur

Dei fleste fjellnamna på Hareidlandet og Dimnøya er lett forståelege. Det gjeld særleg dei som har namn etter ei grend som ligg ved fjellfoten – slike som Nevstadnipa, Løsethornet, Roppehornet, Åsefjellet og Hjørungneshornet.

Men så har vi nokre meir uransakelege, som til dømes Sarshornet, som er ein topp mellom Breifjellet og Brørene.

For nokre månader sidan fekk eg eit spørsmål om tolkinga av Sarshornet – og sånn umiddelbart tenkte eg at det kunne vere ei forkorting av Skarshornet, for der ligg eit tydeleg skar eller grop mellom Sarshornet og Breifjellet. Men imot denne teorien kan førast at bortfall av K-en i ordet SKAR ikkje er særleg logisk.

Då er det meir logisk at P-en i ordet SARP kan falle bort i kombinasjon med HORN og at den opphavelege forma har vore SARPSHORNET.

I ei hovudoppgåve om dei sunnmørske fjellnamna frå 2005 er Stig J. Helset innom dette sarp-ordet. Han skriv blant anna at Å SARPA vil seie å smørje på. I Alf Torp si nynorske etymologibok er eit sarp ”bundfall, grugg”, som ein også kan setje i samanheng med ordet ”surpe” og ”sarv”. Det har vore peikt på at dette kunne høve med Litlevatnet på nordsida av Sarshornet og at ordet har smitta over på fjellet.

I Gammalnorsk ordbok har Helset registrert at sarp også har vore eit ord for buken på ein fugl. I Dalsfjorden i Volda kommune ligg fjella Storesarpen og Litlesarpen på vestsida av Sarpavatnet – eit stykke vestafor Åmelfotdalen. Dette vatnet har ei U-form som kan minne om buken til ein fugl. I så fall er fjellnamna utleidde av namnet på vatnet.

Men ei meir tiltalande namnetolking, etter mitt syn, får vi ved å sjå på bynamnet SARPSBORG. Byen har nemleg namn etter Sarpefossen, som i gamal tid heitte SARPR, forklart på ei lokalhistorisk nettside med ”den som svelger”.

Den nemnde gropa (eller skaret) som fører vatn ned i Indreflødalen mellom Sarshornet og Breifjellet kan vel kallast eit svelg? Og at Sarshornet dermed blir ”Hornet ved svelget”?