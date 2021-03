Kultur

I ei språkspalte for nokre nummer sidan var vi inne på det sunnmørske ordet på oteren; SLENTR. I den samanhengen beit eg meg merke i at språkmannen Alf Torp skreiv OTTER med to T-ar. Ein lesar spurde deretter om der er ein samanheng mellom dyrenamnet og fiskereiskapen oter – og minte samtidig om at vi også har ein flytype med OTTER i namnet. Heng alle desse tinga i hop?