Kultur

– «The Father» er ein av årets store Oscarfavorittar, nominert til seks prisar, mellom anna for Beste film, Beste mannlege hovudrolle og Beste kvinnelege hovudrolle, fortel kinosjef Kristine Brungot og legg til at dei har lagt førpremieren til tysdag 27. april, like etter helga for Oscar-utdelinga.